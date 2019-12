Neue Aufgabenteilung des OeNB-Direktoriums beschlossen

Das Aufsichtsorgan der Nationalbank, der Generalrat, hat die Aufgaben im Direktorium des Hauses neu geordnet. Gouverneur Robert Holzmann gibt die Personalagenden ab, dafür werden die internationalen Agenden bei ihm konzentriert. Für Personal ist künftig Direktoriumsmitglied Thomas Steiner verantwortlich.

Der FPÖ-Politiker Peter Sidlo, der wegen Ermittlungen rund um seine Bestellung zum Casinos-Austria-Finanzvorstand sein Mandat im Generalrat offiziell ruhend gestellt hatte, war bei der Sitzung am Dienstag dabei, hieß es zur APA. Im Direktorium sind neben Holzmann und Eduard Schock (beide von der FPÖ entsandt) Steiner und Gottfried Haber (beide von der ÖVP entsandt) vertreten. Die Nationalbank hielt sich mit Details zur Aufgabenverteilung zurück, schon vorige Woche war aber bekannt geworden, dass Internationales und die Repräsentanz in Brüssel, die bisher bei Steiner angesiedelt waren, neu in die Verantwortung des Gouverneurs kommen.