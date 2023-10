Neue Aufgabe und große Herausforderung gefunden

Rankweiler Franz Abbrederis zum neuen Landesobmann-Stellvertreter des ÖVP-Seniorenbund gewählt.

RANKWEIL. Kürzlich fanden in Dornbirn die Neuwahlen des Vorstandes des ÖVP-Seniorenbundes Vorarlberg statt. Dabei ist der Rankweiler Franz Abbrederis zum Landesobmann-Stellvertreter gewählt worden.

In diesen Tagen wird auch der Internationale Tag der älteren Menschen begangen. Zu diesem Zeitpunkt werden alljährlich die Leistungen der Älteren gewürdigt und für die besonderen Herausforderungen der SeniorInnen sensibilisiert.

Die Welt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, was sowohl neue Möglichkeiten als auch Herausforderungen geschaffen hat. SeniorInnen von heute haben meist Zwanzig gewonnene Jahre, was uns zu einer völlig neuen, aktiven und selbstbestimmten Generation „neuer Alter“ macht. „Wir sind nicht nur ein zahlenmäßig wachsender, sondern auch ein gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutender Teil unserer Gemeinschaft. Trotzdem werden ältere Menschen häufig noch immer mit Vorurteilen konfrontiert und als schwach und krank abgestempelt. Oftmals wird auf unsere Bedürfnisse „vergessen“, sagt Franz Abbrederis. Genau da will der ehemalige Rankweiler Vizebürgermeister seine ehrenamtliche Arbeit im ÖVP-Seniorenbund starten.

„Allzu oft wird auch die elementare und zentrale Rolle, die wir SeniorInnen in der Gesellschaft einnehmen, übersehen. Durch ehrenamtliches Engagement und wertvolle Hilfe in der Kinderbetreuung leisten wir einen substantiellen Beitrag zum Gemeinwohl und stellen mit unserer Lebenserfahrung und erworbenem Wissen eine unersetzliche Ressource dar“ meint Abbrederis in einem Gespräch mit der VN-Heimat Feldkirch.

Der Diskurs über das Alter und die damit verbundenen Konzepte und Stereotypen muss sich laut dem neuen Seniorenbund Vorarlberg Vizeobmann dringend wandeln. Die Seniorenbund Mitglieder sind in einer Gemeinschaft ein lebenswichtiger Faktor und müssen weiterhin einen bedeutenden Einfluss auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen haben.