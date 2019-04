Neue Arztpraxis in Rankweil

Ab sofort ist die ärztliche Versorgung in Rankweil um ein attraktives Angebot reicher. Am 8. April eröffnete Dr. med. Dustin Schramm seine modern ausgestattete, barrierefreie Praxis in der Ringstraße.

Ein wichtiges Anliegen ist Dr. med. Dustin Schramm die ganzheitliche medizinische Betreuung seiner Patienten. „Dieser Ansatz ermöglicht mir, die jeweils beste Behandlungsmethode zu wählen und dadurch optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen,“ beschreibt er. Als Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie dank zahlreicher Spezialisierungen und Weiterbildungen steht ihm dafür ein breites Behandlungsspektrum zur Verfügung: Im Rahmen der hausärztlichen Betreuung seiner Patienten wird das gesamte allgemeinmedizinische Spektrum abgedeckt.

Abwechslungsreiches Angebot

Als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin bietet Dr. med. Dustin Schramm manuelle Therapie, Akupunktur und Schmerztherapie, speziell für chronische Schmerzpatienten an. Eine Reihe von Zusatzuntersuchungen und Therapieoptionen (z. B. Stoßwellentherapie) runden das breit gefächerte Behandlungsangebot ab. Dank eines Vorsorgevertrages mit den Krankenkassen kann z. B. auch die Vorsorgeuntersuchung einmal jährlich kostenlos in der Praxis in Anspruch genommen werden.

Wahlarzt und Hausarzt

Teil der optimalen Behandlung ist zudem die sehr persönliche Betreuung durch den Arzt. „Zeit ist ein wesentlicher Faktor, um Patienten optimal behandeln zu können. Als Wahlarzt habe ich den Vorteil, mir mehr Zeit für Gespräche, Diagnostik und Behandlung einplanen zu können“, erklärt Dr. med. Dustin Schramm seine Entscheidung, als Wahlarzt zu arbeiten. Dennoch kann man ihn selbstverständlich als Hausarzt wählen.

Tag der offenen Tür

Wer sich ein Bild der neuen Praxis von Dr. med. Dustin Schramm und seinem Team machen möchte, kann dies am

13. April beim Tag der offenen Tür tun. Von 10 bis 15 Uhr sind alle Interessierten dazu eingeladen, die modernen Praxisräumlichkeiten zu besichtigen und sich direkt vor Ort über das Behandlungsangebot zu informieren.