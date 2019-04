Neue Abgaswerte

Das EU-Parlament billigte die Absenkung der Abgaswerte bis 2030. Doch was bedeutet dies konkret für Hersteller und Verbraucher?

Seit dem 1. März dieses Jahres gibt es im Rahmen der österreichischen Klima- und Energiestrategie das neue Förderungspakat „E-Mobilität“. Es wurde vom Umwelt- und Verkehrsministerium in Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern ins Leben gerufen und ist für einen Zeitraum von zwei Jahren gültig. So erhalten Betriebe zum Beispiel für ein E-Nutzfahrzeug der Klasse N2 20.000 Euro Förderung. Für einen E-Bus mit 39 bis 120 zugelassenen Personen gibt es 60.000 Euro. Wer ein E-Nutzfahzeug oder einen E-Bus in Kombination mit einer Ladestation erwirbt, erhält zudem 20.000 Euro. Privatpersonen dürfen sich bei Anschaffung eines E-Pkw mit reinem Elektro- und Brennstoffzellenantrieb über eine Förderung in Höhe von 3000 Euro freuen.