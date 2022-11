Neubelebung im Alten Rathaus

Gastronom Kujtim Morina bietet neuerdings seinen Gästen regionale Küche im Alten Rathaus.

Das zentral in der Rathausgasse gelegene Restaurant Altes Rathaus erfuhr vor Kurzem erst eine erfolgreiche Neubelebung. Kujtim Morina, von allen Freunden und Bekannten liebevoll „Kiki“ genannt, führt seit zwölf Jahren erfolgreich die Pizzeria Il Giardino im Bludenzer Obdorf. Dort habe er „die besten Gäste, die man sich vorstellen kann“, zeigt sich der Gastronom begeistert. Er neigt gern zu Superlativen, wenn es um seine Gäste, sein Team oder um Bludenz geht. Der Gastrofachmann kommt ursprünglich aus dem Kosovo, hat lange Zeit in Norddeutschland gewohnt und dort als Koch gearbeitet. Bludenz habe er anlässlich eines Besuchs an einem Wochenende kennengelernt und war sofort begeistert. Die Entscheidung, sein Leben hier zu verbringen, fiel umgehend: „Ich habe mich sofort entschieden, hierher zu ziehen. Die Altstadt mit ihren Gassen ist so schön, mich fasziniert auch die umliegende Berglandschaft.“