"Neubeginn und Innovation unterstützen"

KTM-Chef Stefan Pierer richtet beim Vorarlberger Wirtschaftsforum den Blick in die Zukunft.

Covid-19 und der damit zusammenhängende Lockdown hat auch den österreichischen Motorradhersteller KTM schwer getroffen. KTM-Konzernchef Stefan Pierer spricht von rund 40.000 Motorrädern, die im Frühjahr innert zwei Wochen nicht gebaut werden konnten. Derzeit wird aber mit aller Kraft produziert, denn Corona hat auch einen Boom bei motorisierten Zweirädern ausgelöst. „Wir beschäftigen in Mattighofen 3700 Mitarbeiter, das sind um 150 Leute mehr als vor Corona. Und wir suchen nochmals 200 Mitarbeiter und zwar ganz dringend“, berichtet er. Auch in Sachen Elektromobilität ist der österreichische Motorradhersteller ganz vorne dabei. Derzeit wird in Salzburg ein Elektromobilitätszentrum gebaut, mit den Marken Husquarna und R Raymon spielt KTM ganz vorne mit im globalen E-Motorradgeschäft und will eine dritte Marke etablieren.

Pierer, der um klare Worte zu den Rahmenbedingungen für den Standort nie verlegen ist und ob seiner Unterstützung für Bundeskanzler Sebastian Kurz auch medial wie politisch ins Kreuzfeuer geraten ist, wird zum Vorarlberger Wirtschaftsforum einen Rucksack an Erfahrungen auspacken. Er spricht zu Risiken und Chancen bei Firmenübernahmen und richtet den Blick in die Zukunft. Das sei gerade jetzt wichtig, sagt er in einem Resümee zu den Unterstützungsmaßnahmen der Bundesregierung und betont in einem Interview, in welche Richtung es jetzt gehen müsse: „Man sollte jetzt den Neubeginn, die Innovation und die Einzelunternehmen unterstützen. Wenn die nicht anfangen werden sie nicht groß.“ Aber auch seine Erfahrungen, wie man aus einer maroden Firma ein zukunftsfittes Unternehmen gestaltet und dieses an die Weltspitze bringt, sind nicht nur in Österreich einzigartig und wertvoll für jeden Unternehmer.

Geschick, Mut und Risiko

Der gebürtige Steirer übernahm KTM Anfang der 1990er-Jahre – nachdem der Pleitegeier dort gewütet und den oberösterreichischen Motorradhersteller in die Knie gezwungen hatte. Aus dem Bankrottunternehmen ist inzwischen das größte Motorradwerk Europas und ein Global Player geworden. Was Pierer da gelungen ist, gilt als Paradebeispiel dafür, was mit unternehmerischem Geschick, Mut zum geschäftlichen Risiko, gekonnter Mitarbeiter-Motivation, dem richtigen Riecher, aber auch mit der Leidenschaft für die jeweilige Branche – in diesem Fall für den Motorsport – geschaffen werden kann.

Marktführerschaft übernommen

Mit den Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und WP zählt die KTM Industries AG in ihren Segmenten heute jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der Gruppe pflegt das Unternehmen einen hohen Grad an technologischer Vernetzung – in dieser Form wohl einzigartig in Europa. Strategische Partnerschaften auf operativer Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in relevanten Märkten. Denn das Wachstum kommt aus den Emerging Markets, sagt Pierer. Zum sogenannten „aufstrebenden Markt“ zählen etwa große Staaten wie China und Indien, jedoch auch kleinere osteuropäische Staaten wie Bulgarien und Rumänien sowie lateinamerikanische Länder. Sein Geschick als Sanierer kam Pierer bereits zugute, als KTM in der Weltwirtschaftskrise 2008/09 arg gebeutelt wurde und unverkaufte Motorräder auf Halde standen. Pierer senkte rigoros die Kosten und rettete KTM nicht zuletzt dank einer Ausfallhaftung des Landes Oberösterreich.

Innovation ist Treiber

Natürlich ist einer der Erfolgstreiber, den Fokus auf Forschung und Entwicklung (F&E) zu richten. Etwa acht Prozent des Umsatzes gehen bei KTM Industries in F&E, rund 120 Millionen Euro pro Jahr. Damit belegt das oberösterreichische Unternehmen Platz drei der forschungsintensivsten Unternehmen in Österreich. Dies ist Grundlage für die hohe Innovationsstärke der KTM Industries-Gruppe. Selbstverständlich ist die E-Mobilität Thema, spielt für den KTM-Chef „eine immens wichtige Rolle“.

Vorstandsvorsitzender der Pierer Industrie AG, einer Industriebeteiligungsgruppe, die zu hundert Prozent im Eigentum der Pierer Konzerngesellschaft mbH steht, ist ebenfalls Stefan Pierer. Zu den wesentlichen Beteiligungen gehörendie KTM Industries-Gruppe sowie die im Automotive-Bereich tätige Pankl SHW Industries Gruppe. Die Gruppe erzielte 2018 einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro und beschäftigt über 8000 Mitarbeiter