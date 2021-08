Neuauflage „Kultur und Rock am Bauernhof“

„Rock am Bauernhof“, beziehungsweise „Kultur am Bauernhof“ kann heuer wieder stattfinden:

Am Freitag, 6. und Samstag, 7. August wird ihr Bauernhof in Nenzing-Beschling, der übrigens mit Öffis sehr gut erreichbar ist, zur großen Kulturbühne: Am Freitag-Abend gastiert Songcontest-Teilnehmer Norbert Schneider.

„Norbert Schneider ist österreichisches Kulturgut in Reinform. Musikalisch frisch in bluesig, jazzigem Gewand, gepaart mit Texten im Wiener Dialekt bringt seine rhythmische zum-tanzen-zwingende Musik jeden in gute Stimmung“, versprechen die Organisatoren einen tollen Konzert-Abend. Am Samstag-Abend sorgen „The Souljackers“, „Prinz Grizzley & his Beargaroos“ sowie „Mona Ida“ für tollen Sound bei RAB. Karten gibt es im Vorverkauf über Ländleticket sowie an der Abendkassa. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 19 Uhr.