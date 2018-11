Neue Mitarbeiterin im Stadtmarketing Hohenems

Seit vergangener Woche gibt es am Empfang des Hohenemser Stadtmarketings ein neues freundliches Gesicht: Stefanie Burgstaller bereichert ab sofort das Team am Fuße des Schlossbergs!

Die 22-jährige Bregenzerin und gelernte Bürokauffrau war zuvor im Empfang eines steirischen Hotels tätig. An ihrer neuen Tätigkeit hat sie vor allem die Vielfältigkeit der Aufgaben und die Möglichkeit gereizt, all ihre Fertigkeiten voll zur Geltung bringen zu können. In ihrer Freizeit geht sie gern selbst buchstäblich auf „Tauchstation“ – zuletzt hat sie so die Unterwasserwelten von Thailand erkundet.