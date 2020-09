Neu eröffnet: Volksschule Schwefel und Kindergarten Hellbrunnenstraße﻿

Bürgermeister Egger: "Mit den nun vorhandenen Kindergärten und Volksschulen sind wir in Hohenems für die kommenden Jahre gerüstet."

Die neue Volksschule im südlichen Stadtteil Schwefel sowie der neue Kindergarten Hellbrunnenstraße im nördlichen Klien. Insgesamt hat die Stadt Hohenems in den vergangenen Jahren rund 35 Millionen in Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen investiert; mit etwa 18 bzw. 3,3 Millionen haben diese neue Volksschule und der Kindergarten daran einen gewichtigen wie wichtigen Anteil. Die Kosten seien im Plan geblieben, der Betrieb könne wie geplant jetzt im September aufgenommen werden, heißt es aus dem Bürgermeisterbüro.

Die 2018 begonnene Errichtung der neuen Volksschule ging mit weiteren Gestaltungsmaßnahmen in der Umgebung einher, welche das Viertel weiter aufwerten. So wurden der zur Schule hinführende Obere Stockenweg wie auch die Spielerstraße saniert.

Volksschule Schwefel: So wird in der Zukunft gelernt

Pädagogisches Konzept der inklusiven VS Schwefel

„An der Volksschule Schwefel werden die Volksschulkinder und die Kinder des ehemaligen Sonderpädagogischen Zentrums in vier Lernhäusern unterrichtet. In jedem Lernhaus gibt es vier unterschiedliche Klassen, Gruppenräume und eine gemeinsame Lernlandschaft. Jedes Kind wird dort individuell begleitet und gefördert. Das Kind mit all seinen Stärken und Schwächen, seinen Fähigkeiten und Interessen steht im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Durch das räumliche Angebot können die Kinder gemeinsam, klassenübergreifend lernen, sich im Bedarfsfall aber auch in die Kleingruppe zurückziehen.