Neu ausgebauter Radweg zwischen Hohenems und Altach

Die Stadt Hohenems hat gemeinsam mit der Gemeinde Altach den Geh- und Radweg „Weidenstraße“ ausgebaut. Der ehemalige Feldweg wurde auf einer Länge von gut 300 Metern aufgeweitet und asphaltiert.

„Damit konnte eine weitere Lücke im Alltagsradroutennetz geschlossen werden“, sagte Landesrat Daniel Zadra in Anwesenheit der beiden Bürgermeister Dieter Egger und Markus Giesinger bei der offiziellen Eröffnung des Radwegs am Montag, dem 12. Juni 2023.

Die in der Bevölkerung beliebte und häufig genutzte Verbindung wurde durch den Ausbau nochmals aufgewertet und entspricht hinsichtlich der Qualität den Kriterien einer modernen Radverkehrsanlage. Der neue Geh- und Radweg übernimmt eine wichtige Verbindungsfunktion zwischen den Gemeinden. Auf beiden Seiten des Geh- und Radwegs wird an das örtliche bzw. städtische Radroutennetz angeschlossen. Des Weiteren dient die Verbindung als Zubringer an das überörtliche Radroutennetz. Hier wird im Bereich des Naherholungsgebietes Rheinauen an die Ill-Rhein-Route angebunden.