Netzentlastung durch autonome Energiespeicher

Die Fachhochschule Vorarlberg entwickelt Algorithmen, um Energiespeicher optimal zu be- und entladen.

In den vergangenen Wochen konnte die FH Vorarlberg ein fünfjähriges Forschungsprojekt erfolgreich abschließen. In diesen fünf Jahren arbeiteten die Forscherinnen und Forscher an Lösungen, die energie- und kosteneffizienten Systembetrieb für zukünftige Anforderungen unterstützen.

Nachrüstung/Optimierung

Nur dadurch wird es möglich, den Speicher auch durch Nachrüsten für die optimale Einsatzplanung mittels ALM in wirtschaftlicher Weise zu ertüchtigen. Stationäre Batteriespeicher stellen durch ihre rasant zunehmende Verbreitung ein wachsendes Potenzial für Lastverschiebung dar. Als zweiter betrachteter Anwendungsfall wurden sie als Second-Use-Case für ausgemusterte Batterien aus Elektrofahrzeugen untersucht. Algorithmen zur Einsatzoptimierung anhand von Marktpreisen wurden entwickelt und in Kooperation mit dem Partnerunternehmen Vorarlberger Kraftwerke AG auf einem realen Testsystem umgesetzt.

Wirtschaftlicher Einsatz

Josef Ressel Zentrum für angewandtes wissenschaftliches Rechnen in Energie, Finanzwirtschaft und Logistik an der FH Vorarlberg (2015–2020)

Das Josef Ressel Zentrum für angewandtes wissenschaftliches Rechnen in Energie, Finanzwirtschaft und Logistik war ein von der Christian Doppler Gesellschaft gefördertes Forschungsprojekt (2015–2020) an der FH Vorarlberg, in dem die Forschungszentren Energie und Business Informatics mit Industriepartnern kooperativ Lösungen für komplexe Problemstellungen entwickelt haben. Die Industriepartner waren Gebrüder Weiss, Hypo Vorarlberg Bank AG, infeo, myPEX, Vorarlberger Kraftwerke AG und Vorarlberger Landesversicherung. Es wurde an (1) der Entwicklung einer IT-Umgebung für paralleles und verteiltes Rechnen und an (2) anwendungsbezogenen Verfahren zur Simulation und Optimierung geforscht. Unter der Leitung von Dr. Jörg Petrasch (bis 2017) und Dr. Ing. Steffen Finck (ab 2017) haben 20 (internationale Forscher(innen) Problemstellungen aus den Bereichen Energie, Finanz und Logistik behandelt.