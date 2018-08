Netrebkos glamouröse Rollen-Gala in Salzburg

Glamourös enden die Salzburger Festspiele. Nach einem erfolgreichen Sommer krönte am Mittwochabend Superstar und Salzburgliebling Anna Netrebko mit einem Galaprogramm das am Donnertag ausklingende Festival mit einem Querschnitt ihres schillernden Rollenkatalogs und Ehemann Yusif Eyvazov im Schlepptau.

“A due Voci”, zweistimmig, nennt das Ehepaar das Programm, mit dem es bereits seit einiger Zeit auf Tournee durch die ganze Welt reist, bepackt mit Arien der großen Opern von Verdi und Puccini. Wer Netrebkos stimmliche Entwicklung in den letzten Jahren nicht live verfolgen konnte, bekam sie hier wie eine Werkschau auf dem Silbertablett serviert. Von Desdemona über Butterfly zu Tosca, all die großen Frauenfiguren scharte die Netrebko am gestrigen Abend auf der Bühne im Großen Festspielhaus. Jeder einzelnen hauchte sie individuelles Leben ein.

Es begann mit der Lady Macbeth, der sie retrospektiv am nächsten steht, hat sie diese erst im Juni erfolgreich in der Berliner Staatsoper gegeben. Und die Lady steckte ihr noch tief in den Knochen. Getrieben von Machtgier wandelte sie manisch vor Dirigent Jader Bignamini auf und ab, sprang dunkel und kraftvoll aus der Brust in wendige Höhen, wo sie sicher landet, denn Netrebko ist momentan vielleicht in der Form ihres Lebens.