Netrebko wieder gesund, Auftritt in Salzburg gesichert

Operndiva Anna Netrebko wird am Samstagabend wieder auf der Bühne stehen. Nachdem sie ihren Auftritt am Mittwoch in der konzertanten Oper "Adriana Lecouvreur" bei den Salzburger Festspielen wegen einer Erkältung kurzfristig abgesagt hatte, hatten Fans um den heutigen Auftritt gebangt.

Dass Netrebko am Mittwochabend nicht auftreten konnte, hatten offenbar zunächst nur die wenigsten der gut 2.500 Gäste beim Eintreffen vor dem Festspielhaus mitbekommen. Viele hielten das für einen schlechten Scherz. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn gab es dann zahllose Karten für die eigentlich seit langem ausverkaufte Vorstellung, in der Netrebko auch mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov singt. Viele der bis zu 330 Euro teuren Tickets wurden letztendlich verschenkt.