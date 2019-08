Netrebko sagte Auftritt wegen Erkältung ab

Operndiva Anna Netrebko hat am Mittwoch ihren Auftritt in der konzertanten Oper "Adriana Lecouvreur" bei den Salzburger Festspielen wegen einer Erkältung kurzfristig abgesagt. Ihren Part übernahm die junge chinesische Sopranistin Hui He. Netrebkos nächster Auftritt wäre am kommenden Samstag. Sie zeigte sich optimistisch, auftreten zu können.

Anna Netrebko ist bei der ersten Vorstellung von Adriana Lecouvreur bei den diesjährigen Salzburger Festspielen am 28. Juli im Großen Festspielhaus bejubelt worden. Ihr nächster und zugleich in dieser Festspielsaison letzter Auftritt in Salzburg wäre nun der kommende Samstag, wenn die konzertante Oper zum dritten Mal aufgeführt wird. Auf Instagram gab sich die Operndiva optimistisch: Sie hoffe, dass sie am 3. August wieder auftreten könne, vermutlich habe sie die Erkältung von der Klimaanlage bekommen. "Unfortunately, I get very sick with cold (probably from air conditioning) and have to cancel tonight performance in Salzburg. Hope to be back for next one on 3 of August ... sorry", schrieb Netrebko.