Netanyahus Prozess könnte verschoben werden

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat der israelische Justizminister Amir Ohana starke Einschränkungen des Gerichtssystems verhängt. Es wurde daher mit einer möglichen Verschiebung des für Dienstag angesetzten Beginns des Korruptionsprozesses gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu gerechnet.

Ohana teilte in der Nacht auf Sonntag mit, in Absprache mit dem Gesundheitsministerium solle zunächst für 24 Stunden ein Notstand verhängt werden. Gerichte sollten nur in besonderen Notfällen aktiv werden. Davon ausgenommen sei das Höchste Gericht.