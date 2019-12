Netanyahus Anwalt wird in U-Boot-Affäre angeklagt

Im Fall eines U-Boot-Deals zwischen Israel und dem deutschen Hersteller ThyssenKrupp hat der israelische Generalstaatsanwalt eine Klage gegen den persönlichen Anwalt von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt. Der Vorwurf laute auf Geldwäsche, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Das israelische Justizministerium kündigte zudem an, der Generalstaatsanwalt werde auch Anklage wegen Korruption gegen einen ThyssenKrupp-Vertreter in Israel sowie einen israelischen Ex-Marinechef erheben.

In dem Fall hatte die israelische Polizei wegen Korruption rund um den Verkauf von Militär-U-Booten von Deutschland an Israel und anderer Boote von Thyssenkrupp in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar ermittelt. Bereits im November vergangenen Jahres hatte die Polizei angekündigt, genügend Beweise für eine Anklage gegen mehrere Verdächtige gesammelt zu haben, darunter Netanyahus Anwalt und Cousin David Shimron. Netanyahu selbst wurde von Ermittlern zu dem Fall befragt, jedoch nicht angeklagt.