Netanyahus Annexionsdrohungen lösen international Kritik aus

Die Drohung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, das Jordantal im besetzten Westjordanland annektieren zu wollen, hat international scharfe Kritik ausgelöst. Der Premier hatte angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl umgehend die Souveränität Israels auf das Gebiet an der Grenze zu Jordanien auszudehnen. Saudi-Arabien, Jordanien und die Türkei warnten am Mittwoch vor einer Eskalation.

Die EU verurteilte die Pläne von Israels Ministerpräsident Netanyahu. Das Vorhaben untergrabe "die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden" in Nahost, sagte ein EU-Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. "Die Politik des Baus und der Ausweitung von Siedlungen, einschließlich in Ost-Jerusalem, ist nach internationalem Recht illegal", so der Sprecher.