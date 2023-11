Netanyahu will Gazastreifen nicht längerfristig besetzen

Israel plant nach den Worten eines ranghohen Beraters von Regierungschef Benjamin Netanyahu nach einem Ende des Gaza-Kriegs keine anhaltende Besetzung des Palästinenser-Gebietes. Es müsse aber eine Sicherheitspräsenz Israels geben, damit das Militär je nach Bedrohungslage für Einsätze hineingehen könne, stellte Mark Regev am Dienstag (Ortszeit) im US-Sender CNN eine Äußerung Netanyahus zur künftigen Rolle Israels im Gazastreifen vom Vortag klar.

Netanyahu hatte angesichts der Bedrohung durch die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas am Montag in einem Interview mit dem US-Sender ABC gesagt, dass Israel nach einem Ende des Gaza-Kriegs die Sicherheitskontrolle über das Gebiet für unbestimmte Zeit behalten wolle - von Wiederbesetzung sprach er aber nicht.

Auch US-Außenminister Antony Blinken selbst sprach sich gegen eine erneute israelische Dauer-Besetzung des Gazastreifens aus. Israel könne das Palästinenser-Gebiet nicht wieder dauerhaft verwalten, aber es könne eine Übergangszeit nach dem Ende des Gaza-Kriegs geben, sagte Blinken am Mittwoch nach einem Außenministertreffen der sieben führenden Industrienationen (G7) in Tokio. "Der Gazastreifen kann nicht weiter von der Hamas regiert werden. Das lädt nur dazu ein, den 7. Oktober zu wiederholen", erklärte Blinken mit Verweis auf den Überfall der Hamas auf Israel. Es sei aber auch klar, dass Israel den Gazastreifen nicht wieder besetzen könne. Was er von der israelischen Führung gehört habe, sei, dass sie auch nicht die Absicht dazu habe. Die Realität sehe aber so aus, "dass es nach dem Ende des Konflikts eine Übergangszeit geben könnte".