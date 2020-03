Netanyahu ruft zu Notstandsregierung in Israel auf

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Donnerstag zur Bildung einer Notstandsregierung aufgerufen. Eine solche Regierung solle "noch heute Abend" für eine begrenzte Zeit eingerichtet werden, "um das Leben Zehntausender zu retten", sagte der 70-Jährige vor Journalisten.

Netanyahu sagte: "Was wir brauchen, ist nationale Verantwortung." Man dürfe gegenwärtig nur an das Wohl des Staates Israel denken und die Gesundheit seiner Bürger. Auch nach drei Wahlen binnen eines Jahres herrscht in Israel weiter eine politische Pattsituation. Weder Netanyahus rechts-religiöser Block noch das Mitte-Links-Lager um Gantz verfügt über eine Mehrheit im Parlament.