Netanyahu kündigt baldiges Treffen mit Putin an

Vor dem Hintergrund schwerer israelisch-russischer Spannungen wegen Syrien hat Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu am Sonntag ein baldiges Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin angekündigt. "Wir haben vor kurzer Zeit telefoniert", sagte Netanyahu laut seinem Büro. Man habe ein Treffen vereinbart, "um die wichtige Sicherheitskoordinierung zwischen beiden Armeen fortzusetzen".

Zudem will Russland die Kommunikation aller Kampfflugzeuge kontrollieren und lahmlegen, die syrisches Territorium angreifen wollen. Damit droht weiter eine Eskalation zwischen Israel und Russland, denn Israel behält sich vor, auch in Zukunft Stellungen seines Erzfeindes Iran in Syrien zu attackieren.