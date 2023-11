Netanyahu: Hamas hat Kontrolle über Nord-Gaza verloren

Die Terrororganisation Hamas hat nach israelischer Darstellung die Kontrolle über den nördlichen Teil des Gazastreifens verloren. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte am Samstagabend, Hamas-Kämpfer hätten "keinen sicheren Ort mehr, um sich zu verstecken". Auch das Militär hatte zuvor mitgeteilt, die Hamas kontrolliere den Norden des palästinensischen Küstenstreifens nicht mehr.

Netanyahu sagte, von Hamas-Chef Yahya al-Sinwar "bis zum letzten Terroristen" seien alle todgeweiht. Die Armee habe bereits Tausende Terroristen getötet, darunter auch "Kommandanten, die das schreckliche Massaker am 7. Oktober angeführt haben".

Der israelische Premier steht innenpolitisch unter massivem Druck, weil er vielen seiner Landsleute als Hauptverantwortlicher für den verheerenden Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober gilt. In mehreren israelischen Städten fanden am Samstagabend Demonstrationen für die Freilassung der 239 Geiseln statt, die im Gazastreifen festgehalten werden.