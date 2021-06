Regierungsbildung in Israel in der Zielgeraden

In Israel kommt Oppositionsführer Yair Lapid einer Ablösung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu näher. Der liberale Politiker habe sich vor Ablauf der Frist am Abend bereits mit mehreren Parteien auf die Bildung einer Regierungskoalition verständigt, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Dazu gehöre auch die Zentrumspartei Blau-Weiß von Verteidigungsminister Benny Gantz.

Auch mit der linken Meretz- und der linken Arbeitspartei sowie mit der nationalistischen Yisrael Beitenu von Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman seien Absprachen getroffen worden, hieß es. Eine Einigung mit der ultranationalistischen Partei Yamina von Naftali Bennett, der den Plänen zufolge zunächst das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und später an Lapid übergeben soll, stehe hingegen noch aus. Zuvor hatte es geheißen, Lapid und Bennett hatten ihre Koalitionsgespräche in der Nacht bereits erfolgreich abgeschlossen.

Die Yesh-Atid-Partei des 57-jährigen Lapid und Blau-Weiß teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, sie hätten sich auf die Umrisse einer Regierung und Kernthemen in Bezug auf die Stärkung der Demokratie und der israelischen Gesellschaft geeinigt. Zudem solle Gantz Verteidigungsminister bleiben. Lapid verhandelt auch mit der Vereinigten Arabischen Liste über einen Koalitionsbeitritt. Sollte es dazu kommen, wäre erstmals in der Geschichte Israels eine unabhängige arabische Partei Mitglied der Regierung

Bis zuletzt soll es laut Medienberichten noch Streit um die Besetzung eines Gremiums zur Ernennung von Richtern geben. Die Regierung müsste zudem innerhalb einer Woche im Parlament vereidigt werden. Dafür ist eine einfache Mehrheit der 120 Abgeordneten notwendig.

Lapid will demnach zunächst das Amt des Außenministers übernehmen, und erst in zwei Jahren Ministerpräsident werden. Seine Zukunftspartei ist in der politischen Mitte angesiedelt. Sie war bei der Wahl im März zweitstärkste Kraft nach dem rechtskonservativem Likud von Netanyahu geworden.

Es war die vierte Wahl binnen zwei Jahren gewesen. Netanyahu, der erneut mit der Regierungsbildung gescheitert war, steht wegen eines Korruptionsverfahrens unter Druck. Er und seine Unterstützer bemühen sich nach Medienberichten weiter intensiv darum, eine Regierung unter Lapid und Bennett zu verhindern.