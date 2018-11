Die Wälderin Kreszenz Margreitter wird im Dezember 100 Jahre alt.

Als Hundertjährige sah sie sich nicht einmal in ihrer kühnsten Vorstellung. „Ich dachte, dass ich höchstens 85 Jahre alt werde.“ Kreszenz Margreitter hat keine Erklärung dafür, dass sie am 17. Dezember ihren hundersten Geburtstag feiert. „Es gibt kein Geheimrezept. Höchstens das: Ich habe immer nach vorwärts geschaut.“ In ihrem langen Leben gab es einige Situationen, „in denen ich meinte, dass es nicht mehr geht. Aber nach ein paar tränenreichen Nächten ging es wieder.“ Zahlreiche Schicksalsschläge pflasterten ihren Weg. Eine Eileiterschwangerschaft und eine Hirnhautentzündung brachten sie dem Tod nahe. 1983 musste sie ihren Mann Josef zu Grabe tragen, der bei Holzarbeiten einen Herzinfarkt erlitten hatte. Vor knapp drei Jahren verstarb eines ihrer fünf Kinder. Peter ereilte beim Schneeschaufeln ein Herzinfarkt. Wie sein Vater wurde er ganz plötzlich aus dem Leben gerissen. „Man muss mit allem fertig werden. Ich habe es geschafft. Aber fragen Sie mich nicht wie.“

Aufgeben gibt es nicht

Zenzi, so wird sie in ihrem Heimatort liebevoll genannt, hat nie aufgegeben. Das würde sie auch heute nicht tun. „Ich würde mir nie etwas antun. Ich würde kämpfen. Heute noch. Denn solange ich lebe, kann ich noch etwas ändern. Meine Einstellung ist: ,Net lugg lo’.“ Obwohl Zenzi eine Kämpferin ist, würde sie nicht noch einmal geboren werden wollen. „Da müsste man mich schon zwingen.“ Aber dieses Leben will sie bis zum Schluss mit Würde leben. Die Hochbetagte hofft auf einen schnellen Tod. „Meine größte Sorge ist, dass ich bettlägerig werde.“ Aber danach schaut es, zumindest im Moment, nicht aus.

Selbstständiges Leben

Denn die Wälderin steht noch fest auf ihren Beinen. Die betagte Frau führt sogar den Haushalt noch selbst. Sie kocht jeden Tag eine warme Mahlzeit, backt Kuchen und macht die Wäsche selbst. Mit ihr im Haushalt lebt ihr jüngster Sohn, der ihre Fürsorge benötigt. Er war und ist ihre Lebensaufgabe. Zenzi mutmaßt, „dass der Herrgott wissen wird, dass ich noch gebraucht werde auf Erden“. Ihr Tag geht schnell um. Damit er nicht noch kürzer wird, stellt sie den Wecker, der sie nach einer Dreiviertelstunde aus dem täglichen Mittagsschlaf reißt. Bis vor wenigen Jahren konnte sie nachmittags stundenlang handarbeiten. Zenzi war eine begnadete Handarbeiterin. Sie strickte Norwegerpullis, häkelte Vorhangspitzen und nähte Tischdecken. Aber eine Augenkrankheit raubte ihr sukzessive das Sehvermögen. Zenzi könnte deswegen verzagen. Aber ihr Fokus liegt nicht darauf, was sie nicht mehr kann, sondern auf dem, was sie noch kann. Und das ist eine ganze Menge in ihrem Alter. Ihr Gedächtnis zum Beispiel funktioniert noch phänomenal. Ohne Probleme kann sie sich an längst vergangene Zeiten erinnern. Die Tochter eines Eisenbahners weiß noch, unter welchen Bedingungen sie zu Hause, im Bahnwärterhaus, großgeworden ist. „Das Wasser mussten wir immer von einem Brunnen holen. Dazu mussten wir über die Gleise gehen. 1924/25 kam der Strom ins Haus. Bis dahin hatten wir Petroleum-Lampen. Geheizt haben wir mit Holz und Kohle, gekocht auf einem Holzherd. Bad hatten wir keines, nur ein Plumpsklo.“

Kriegsgegnerin

Auch Ereignisse aus der Kriegszeit sind ihr noch voll gegenwärtig. „Es war im Jahr 1944. Wir saßen gerade bei Tisch, als mehrere Jagdflieger ganz dicht über unser Haus flogen. Sie haben die Sanitätswagen angegriffen und beschossen.“ Hitler regt sie noch heute auf. Ihn hasste sie schon zu seinen Lebzeiten. Denn Zenzi, die heimlich den Schweizer Sender hörte, wusste, dass er ein Massenmörder war, dass er den Holocaust verantwortete. „Deswegen habe ich mich geweigert, mit Heil Hitler zu grüßen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht.“ Ihr Blick wandert zur Uhr an der Wand. Die Tatsache, dass es schon so spät ist, katapultiert sie schlagartig in die Gegenwart. Denn in einer halben Stunde bekommt Zenzi Besuch von zwei Witwen. Mit ihnen jasst sie einmal in der Woche. „Früher haben wir mit den Männern Karten gespielt. Aber die sind gestorben. Wir drei sind übrig geblieben“, sagt die Hochbetagte, die jetzt begonnen hat, den Tisch zu decken für Kuchen und Kaffee.

Kreszenz Margreitter sieht ihrem 100. Geburtstag mit gemischten Gefühlen entgegen. „Die Jahre machen mir nichts aus, nur das Datum.“