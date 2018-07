Nestroy-Spiele Schwechat: Kämpferisch auch im 46. Jahr

Auch im 46. Jahr geben sich die Nestroy-Spiele Schwechat kämpferisch: In "Zu ebener Erde und erster Stock" ging es am Samstagabend bei der Premiere im Hof von Schloss Rothmühle (Rannersdorf) wieder zur Sache. Mit scharfer Sozialkritik und bitterem Humor ist Nestroys Posse ein Stück der Stunde.

Just an jenem Tag, an dem in Wien eine gewerkschaftlich organisierte Großkundgebung gegen die Arbeitszeitpläne der Regierung stattfand, und angesichts zu erwartender bundesweiter Betriebsversammlungen, waren inhaltliche Kontexte evident. Im reichen Österreich, ist im Programmheft nachzulesen, beträgt der Anteil armutsgefährdeter Menschen laut Statistik Austria 18,1 Prozent der Bevölkerung.