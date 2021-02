Nestle profitierte im Vorjahr von Tierfutter und Vitaminen

Nestle hat im Coronajahr 2020 vom starken Online- und Einzelhandel profitiert. Die Konsumenten deckten sich insbesondere mit Tierfutter, Kaffee und Gesundheitsprodukten ein. In der Folge wuchs der Schweizer Nahrungsmittelmulti aus eigener Kraft um 3,6 Prozent. Damit übertraf Nestle die Erwartungen der Finanzgemeinde (+3,5 Prozent). Im Schlussquartal schaffte der Hersteller von Kitkat-Schokolade, Nespresso-Kaffee und Felix-Katzenfutter ein Plus von 3,9 Prozent.

Am stärksten wurde das Wachstum im Gesamtjahr von den Purina-Heimtierprodukten angekurbelt, wie Nestle am Donnerstag mitteilte. Milchprodukte seien im hohen einstelligen Bereich gewachsen und Kaffee im mittleren einstelligen Bereich.

Dagegen litt das Außerhaus-Geschäft unter den Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie. So schrumpfte das stark von Hotels und Restaurants abhängige Wassergeschäft weiter. Erst am Mittwoch gab Nestle den Verkauf des nordamerikanischen Wassergeschäfts an die US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co um 4,3 Mrd. Dollar (3,57 Mrd. Euro) bekannt.