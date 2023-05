NEOS zu Korruptionsstrafrecht: "Ibiza immer noch möglich"

Am Tag genau vor vier Jahren ist das Ibiza-Video veröffentlicht worden. Die NEOS nehmen dies zum Anlass, um die neuen Regelungen im Korruptionsstrafrecht zu kritisieren. Der Regierungsentwurf weise nach wie vor zahlreiche Lücken auf. "Ibiza ist immer noch möglich", findet der stellvertretende pinke Klubobmann Nikolaus Scherak. Kritik war nach dem Ende der Begutachtungsfrist Anfang März auch von Experten und Institutionen gekommen.

Zwar begrüßt man bei den NEOS, dass sich die türkis-grüne Bundesregierung vier Jahre nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos auf die Überarbeitung des Gesetzes geeinigt habe, doch stecke der Teufel im Detail. Korruption sei in Österreich künftig bloß eine "Frage des Timings", meint Scherak: "Ein korrupter Politiker muss seine Korruption nur richtig timen, dann passiert nichts."

Damit spielt Scherak darauf an, dass Abmachungen vor einem Neuwahlbeschluss ohne Konsequenzen bleiben würden. Ebenso, wenn es nach einer Wahl zu keiner für die Durchsetzung der Versprechungen notwendigen Amtsträgerschaft (z.B. Ministeramt) komme. "So wird es nicht gelingen, die grassierende Korruption in Österreich im Keim zu ersticken", erklärte Scherak.