NEOS wollen statt Schulpflicht mittlere Reife einführen

Die NEOS wollen die neunjährige Schulpflicht durch die Einführung einer mittleren Reife ersetzen. Erst wenn diese durch die Ablegung einer dreiteiligen Prüfung nachgewiesen ist, dürfen Jugendliche die Schule verlassen. Die Polytechnischen Schulen sollen im Gegenzug abgeschafft werden, so NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger am Freitag.

Die Bildungsziele für die mittlere Reife sollen zentral festgeschrieben werden - wie diese den Schülern vermittelt werden, soll dagegen in der Autonomie der Schule liegen. Im Vordergrund sollen dabei die "klassischen Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen" stehen, so NEOS-Bildungssprecher Douglas Hoyos. Aber auch digitale Grundkompetenzen wie Grundzüge von Programmiersprachen oder Medienkompetenz sollten mitgedacht werden: "Die Jugendlichen sollen selbstständig beurteilen können, was richtig ist und was falsch."