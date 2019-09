NEOS wollen ökologische "Steuerrevolution"

Die NEOS fordern im Zuge ihrer Klimaschutz-Pläne vor der Nationalratswahl eine ökologische "Steuerrevolutuion". Erster Schritt solle eine aufkommensneutrale CO2-Steuer sein, erläuterte Michael Bernhard am Freitag in einer Pressekonferenz. Gleichzeitig sieht die Partei Länder und Kommunen gefordert, die schon jetzt im Bereich der Raum- und Bauordnung "Game Changer" beim Klimaschutz sein könnten.

Neben einer aufkommensneutralen CO2-Steuer, die neben der Mobilität nach und nach auch weitere Bereiche betreffen soll, soll der Bund auch durch die Einführung von "Klimabudgets", parallel zum Fiskalhaushalt, in die Pflicht genommen werden. Verpflichtend soll auch eine Folgeabschätzung von Großprojekten, Maßnahmen und Gesetzen werden. Die Folgen von Projekten sollen ab einer gewissen Größe von unabhängiger Stelle bewertet werden.

Nicht nur den Bund sehen die NEOS gefordert. Bernhard sieht vor allem bei den Ländern und selbst bei den Gemeinden Handlungsbedarf. So sollten Flächenwidmungen auf der Basis von übergeordneten Plänen, etwa der Regionen, erfolgen. Mit der Raum- und der Bauordnung habe man schon jetzt konkrete Instrumente in der Hand, betonte der pinke Wiener Landtagsabgeordnete Stefan Gara, der den Fokus verstärkt auf grüner Infrastruktur gelegt sehen will.