NEOS wollen neue Sicherheitsdoktrin

Die NEOS wollen die von ihnen erwirkte Sondersitzung des Nationalrats am Freitag dazu nützen, die Erarbeitung einer neuen Sicherheitsdoktrin im kommenden Halbjahr einzufordern. Weiters soll in diesem Zeitraum der Ausstieg aus russischem Gas vollzogen werden, verlangte Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz Donnerstagvormittag. Ferner avisierte Generalsekretär Douglas Hoyos einen Runden Tisch zur Zukunft der österreichischen Sicherheitspolitik.

Was die österreichische Position im Ukraine-Krieg angeht, zollte Meinl-Reisinger zwar Anerkennung für die Unterstützung der Regierung für den von Russland überfallenen Staat. Gleichzeitig prangerte sie an, dass Österreich weiter zu 71 Prozent Gas aus Moskau bezieht: "Wir finanzieren den Aggressor weit mehr, als wir das Opfer unterstützen", sprach sie die finanziellen Aufwendungen an.