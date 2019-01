NEOS wollen einen Afrika-Kommissar für die EU

Die NEOS fordern für die nächste EU-Kommission einen eigenen Afrika-Kommissar. "Es ist gut, dass erkannt wurde, dass Afrika eine Schicksalsfrage für Europa ist. Wir brauchen eine echte Afrika-Initiative mit einem Marshallplan mit und nicht bloß für Afrika", sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zur APA. "Wir brauchen eine Strategie auf mehreren Säulen, wie etwa nachhaltiges Wirtschaften."

Von der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 zeigte sich Meinl-Reisinger enttäuscht. “Man hätte mehr daraus machen können.” Von den Versprechen einer Einigung mit Afrika zur Eindämmung der Flüchtlingsströme, einem Frontex-Ausbau und Anlandeplattformen sei nichts übrig geblieben. “Das waren nur hohle Phrasen”, so Meinl-Reisinger, die scharfe Kritik am Europa-Kurs der Regierung, vor allem der ÖVP, übte.

“Die Menschen wollen ein handlungsfähiges Europa. Dafür müssen wir nationale Souveränität aufgeben, um auf EU-Ebene mehr Souveränität zu gewinnen. Die Menschen erkennen, dass wir alleine sehr klein in der Welt sind.” Die NEOS erleben vor der bevorstehenden EU-Wahl beim Thema Europa großen Zuspruch, sagte Meinl-Reisinger. “Viele Menschen machen sich große Sorgen über den Brexit und die zunehmenden Nationalismen.” Gerade der Brexit zeige, “wie fatal es ist, den Nationalisten auf den Leim zu gehen. Sie hätten große Vorteile versprochen, aber es drohen schwere ökonomische Folgen. “Der Nationalismus führt in die Armut und in den Wohlstandsverlust”, warnte die Parteichefin.