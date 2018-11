NEOS Vorarlberg: "Zusammenarbeit mit 'TeenSTAR' verbieten"

JUNOS-Vorsitzende Fabienne Lackner fordert einen "evidenzbasierten und wertungsfreien Sexualunterricht" an den Schulen in Vorarlberg.

Lackner reagiert damit auch auf ein Exklusiv-Interview von VOL.AT mit einer Sexualpädagogin des umstrittenen Vereins, der bereits in mehreren Gemeinden in Vorarlberg aktiv war. Sie fordert Landesrätin Schöbi-Fink dazu auf, die Zusammenarbeit des Vereins mit Schulen in Vorarlberg auch in Zukunft auszuschließen.