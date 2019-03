NEOS: "Verkehrslawine droht Vorarlberg zu überrollen"

Sabine Scheffknecht kritisiert die Landesregierung. Sie würde sich nicht um ein grenzüberschreitendes Gesamt-Verkehrskonzept kümmern.

Die derzeitige Entwicklung der Verkehrssituation in Vorarlberg ist besorgniserregend, finden die NEOS, wie sie in einer Presseaussendung mitteilen. „Bei 800.000 grenzüberschreitenden LKW-Fahrten pro Jahr und gleichzeitig anhaltendem Wirtschaftswachstum muss die Regierung jetzt handeln, bevor sich die Situation weiterhin verschlimmert. Wer Frachten auf die Schiene verlegen will, braucht erstens eine erstklassige Schieneninfrastruktur und zweitens eine Zielgröße, die es zu erreichen gilt,“ kritisiert NEOS-Landtagsabgeordnete Sabine Scheffknecht die Visionslosigkeit der Vorarlberger Landesregierung.