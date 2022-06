NEOS starten anlässlich 10-jähriges Bestehen Plakatkampagne

Die NEOS feiern diese Woche ihr zehnjähriges Bestehen. Anlässlich dieses ersten runden Geburtstags präsentierte Generalsekretär Douglas Hoyos am Montag eine neue Plakatkampagne und blickte bei brütender Hitze vor dem Parlament auf die Anfänge der Pinken zurück. Die NEOS seien angetreten, um den Stillstand der großen Koalition aufzubrechen und den Fortschritt im Land voranzubringen.

Als besondere Erfolge der letzten zehn Jahre nannte Hoyos vor allem die Bereiche gläserne Parteikassen und Bildung. Hätten die NEOS hier nicht konsequent und unermüdlich Veränderungen gefordert, wäre es nicht zu den Fortschritten gekommen, die erzielt wurden. Ohne NEOS wäre die Debatte um transparente Parteifinanzen niemals so geführt worden. Heute sei das schamlose Bedienen am Steuergeld kein Kavaliersdelikt mehr, betonte der Generalsekretär. Die NEOS hätten zudem die Bildung von einem Nischendasein ins Zentrum der politischen Debatte geführt. "Wir haben hier neue Maßstäbe gesetzt."

Auch bei Wahlen hätten die Pinken in den vergangenen zehn Jahren Erfolge erzielt. "Wir sind in Wien und Salzburg in der Landesregierung, in sieben Landtagen vertreten und im Nationalrat sowie im EU-Parlament nicht mehr wegzudenken", so Hoyos.