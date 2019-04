NEOS: Registrierungspflicht als "unsinniger Ausweiszwang"

Die NEOS haben bei einer Pressekonferenz am Mittwoch ihre Kritik an der geplanten Registrierungspflicht für Nutzer von Online-Foren bekräftigt. Der Entwurf der Bundesregierung, der vergangene Woche im Ministerrat beschlossen wurde, sehe einen "unsinnigen Ausweiszwang im Internet" vor, sagte der stellvertretende Klubobmann Niki Scherak.

“Das, was die Bundesregierung vorschlägt, ist in vielen Bereichen umfassend kritikwürdig und geht an den eigentlichen Problemen vorbei”, kritisierte Scherak. “Es wird zu einer massiven Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit kommen”, warnte er. Denn er geht davon aus, dass sich viele Menschen aufgrund der Registrierungspflicht nicht mehr an der Debatte beteiligen werden. Dass die anonyme Meinungsäußerung verhindert werde, mache insbesondere den Austausch über “sensible Themen” wie sexuelle Belästigung oder Whistleblowing nicht mehr möglich.