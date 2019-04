NEOS: Regierung bei Rückübernahmeabkommen untätig

Die NEOS werfen der Regierung vor, zu wenig für die angekündigten Abkommen mit Staaten zu unternehmen, damit diese ihre abgelehnten Asylwerber zurücknehmen. Aus parlamentarischen Anfragebeantwortungen des Innen- und des Außenministeriums zieht Stephanie Krisper, NEOS-Sprecherin für Inneres, den Schluss, "dass in diesem Bereich absolut nichts passiert ist, genau wie beim Außengrenzenschutz".

Im Regierungsprogramm seien noch vollmundig weitere Rückübernahmeabkommen versprochen worden. “Zuletzt ist es merklich still um dieses Thema geworden. Und jetzt wissen wir auch, warum: Weil die Bundesregierung, außer bei einigen wenigen bilateralen Plauschs viel heiße Luft zu produzieren, nichts unternommen hat, um auf den Abschluss von mehr Abkommen hinzuwirken”, kritisierte Krisper gegenüber der APA.

“Wir messen die Regierung an ihren Taten, und im Bereich der Migrationsursachenbekämpfung gibt es keine Taten”, hielt Krisper der türkis-blauen Koalition vor. “Wenn die ÖVP wirklich etwas gegen irreguläre Migration machen will, soll sie endlich in die Gänge kommen bei den Rückführungsabkommen, beim Außengrenzenschutz und vor allem bei der Hilfe vor Ort.”