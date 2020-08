NEOS präsentierten "Plan für Wien" als Wahlprogramm

Unter dem Motto "Weil's nicht wurscht ist" hat der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr das Wahlprogramm seiner Partei für die anstehende Wien-Wahl präsentiert. Durch den mit Bürgerbeteiligung entstandenen "Plan für Wien" möchten die NEOS die Hauptstadt schlauer, gesünder, lebenswerter, unternehmerischer, sicherer und transparenter machen sowie das Zusammenleben stärken, wie sie betonen.

"Es ist ein Plan für echte Erneuerung, weil wir vor allem in Krisenzeiten und schwierigen Zeiten eine mutige Politik brauchen, die nicht darauf ausgerichtet ist, alles so weiterzumachen", versicherte Wiederkehr am Freitag. Für die Präsentation des Wahlprogramms hat die Partei ein Gasthaus an der Alten Donau ausgewählt, wo der Spitzenkandidat auf einem Holzsteg die zentralen Inhalte verkündete. "Wir sind die Einzigen, die klar aussprechen, was unsere Ziele sind und die Einzigen, die über den Wahltermin hinausdenken", sagte er und betonte, dass man für die nächsten zehn Jahre geplant habe.