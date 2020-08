NEOS machen weiter Druck in Sachen ÖBAG

Die NEOS lassen bei der Staatsholding ÖBAG und deren in der Causa Casinos als Beschuldigter geführten Vorstand Thomas Schmid nicht locker. Sie erinnern den Aufsichtsrat an seine Aufgaben und Pflichten. Schmid - es gilt die Unschuldsvermutung - müsse abberufen werden. Ihm "werden Handlungen gegen die Interessen der Republik sowie missbräuchlicher Drogenkonsum vorgeworfen", erinnern die NEOS.

Auch thematisiert der NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn in einem mit dem heutigen 25. August datierten offenen Brief an den Aufsichtsrat der Staatsholding - vom Vorsitzenden Helmut Kern abwärts - kürzliche Veröffentlichungen des Nachrichtenmagazins "profil". Demnach soll Schmid einem Vertrauten von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Georg Spiegelfeld, einen Aufsichtsratsposten bei den Bundesforsten verschafft haben. "Das Pikante daran: Schmid soll mit dem Ehepaar Spiegelfeld auf Mallorca geurlaubt haben", so Schellhorn. Somit stehe der Vorwurf einer "Anfütterung" im Raum, so der Oppositionspolitiker.