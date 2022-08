NEOS kritisieren Regierungspläne zur Lohnnebenkosten-Senkung

Die Rekordinflation und der massive Arbeitskräftemangel belasten die österreichische Wirtschaft schwer. Die NEOS fordern daher eine viel stärkere Senkung der Lohnnebenkosten als es die türkis-grüne Regierung vorgesehen hat. Österreich sei im internationalen IMD-Wettbewerbsfähigkeitsranking auf den 20. Platz abgestürzt. Eine Senkung der Arbeits- und Produktionskosten am Standort Österreich sowie eine Erhöhung der Netto-Einkommen der Arbeitnehmer sei notwendiger denn je.

Eine aktuelle Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts "Economica" im Auftrag von NEOS zeige, dass mindestens 8,9 Milliarden Euro nötig wären, um an den EU-Durchschnitt heranzukommen. "Die angekündigten Beitragskorrekturen der Regierung sorgen also nur dafür, dass die Abgabenquote nicht weiter steigt, sie senken die Abgabenlast aber nicht. Österreich bleibt weiter ein absolutes Hochsteuerland. Gerade in der derzeitigen Situation ist es allerdings notwendig, durch nachhaltige strukturelle Reformen für eine nachhaltige Entlastung zu sorgen", kritisieren die NEOS in einer Stellungnahme gegenüber der APA.