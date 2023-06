NEOS-Kritik an Blindflug bei Sonderpädagogen

Die Sonderpädagogik gehört zu einem jener Bereiche, die schon länger mit einem Lehrermangel zu kämpfen haben. Zuletzt hat sich dieser weiter verschärft - Lehrervertreter haben deshalb immer wieder gefordert, wieder eine eigene Ausbildung für diesen Bereich zu schaffen. Seit der neuen Lehrerausbildung 2015 gibt es stattdessen einen Schwerpunkt Inklusion. Ob damit der Personalbedarf gedeckt werden kann, sei aber offen, kritisieren die NEOS einen Blindflug des Ministeriums.

"Die Frage ist aber, ob die Spezialisierung eine ausreichende Ausbildung ist, ob die Absolvent:innen wirklich in den Inklusions- und Sonderschulbereich gehen, wie lange sie dort bleiben und warum sie in ein anderes Feld wechseln", so Künsberg Sarre. Das werde vom Bildungsministerium aber offensichtlich nicht erhoben. "Die Schulen müssen einen Haufen unnötiger Daten erheben. Aber das, was man für eine effiziente Steuerung bräuchte, fehlt."