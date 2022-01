NEOS in Sorge um psychische Gesundheit von Jugendlichen

NEOS-Jugendsprecher Yannick Shetty fordert anlässlich der dramatischen Lage der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einen akuten Krisengipfel von der neuen Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) ein. Neue Studien belegen, dass mehr als zwei Drittel der Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren an einer mittelgradigen Depression leiden. Mehr als ein Fünftel der Jugendlichen haben wiederkehrende suizidale Gedanken, zitiert Shetty aus Erhebungen zu diesem Thema.

Der Krisengipfel müsse daher so schnell wie möglich stattfinden und breit aufgestellt werden. Es sollen Vertreter der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Dachverbände der Psychologen, Psychotherapeuten, Kinderärzte, der außerschulischen Jugendarbeit sowie der parlamentarischen Parteien dabei sein. Ziel müsse sein, dass die Abschätzung der Folgen für die Jugendlichen Teil der nationalen Pandemiebekämpfung werde und konkrete Gegenmaßnahmen beschlossen würden.

"Es braucht keine weiteren Studien über die dramatische Lage, die Fakten liegen auf dem Tisch. Die Jugendstaatssekretärin muss den strukturierten Austausch mit den zuständigen Stellen in die Wege leiten und auch die Parlamentsparteien miteinbeziehen. Ich fordere einen raschen Krisengipfel, in dessen Rahmen konkrete Maßnahmen beschlossen werden, die die Bundesregierung dann sofort umsetzt. Das wäre zu Beginn des neuen Jahres endlich ein gutes Zeichen für viele betroffene Kinder und Jugendliche", so Shetty.