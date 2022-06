NEOS gehen Steuerentlastungen nicht weit genug

Die Bundesregierung hat eine Reihe von Maßnahmen präsentiert, um die Folgen der Teuerung zu bekämpfen. Erste Analysen der NEOS zeigen allerdings, dass die Steuerbelastung in Österreich trotz Maßnahmen hoch bleibt. Vielmehr werde mit der Abschaffung der kalten Progression in den kommenden Jahren nur verhindern, dass die Steuerquote von einem aktuell sehr hohen Niveau noch weiter nach oben getrieben werde, lautet die Analyse der pinken Akademie NEOS Lab, die der APA vorliegt.

Insbesondere die Entlastung heuer dürfte aufgrund der Teuerung verpuffen. "Die Bundesregierung hat wiederholt davon gesprochen, dass die Politik zurückgibt, was die Teuerung genommen hat. Das ist aber so nicht richtig. Die Politik gibt im besten Fall zurück, was an Steuern mehr weggenommen wurde," sagt Lukas Sustala, Direktor des NEOS Lab. Denn die Inflation war für eine ganze Reihe von Steuern seit Jahresbeginn ein regelrechter Turbo. Die Verbrauchssteuern wie die Umsatzsteuer liegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18 Prozent im Plus, die Einkommen- und Vermögensteuern mit den wichtigsten Posten, der Lohn- und der Körperschaftsteuer, liegen um 19 Prozent im Plus.