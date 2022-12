NEOS gegen Grüne beim Maßnahmenvollzug für Terrordelikte

Die in der geplanten Reform des Maßnahmenvollzugs enthaltene Regelung für Terroristen stößt auf Widerstand der NEOS. Sie sehen damit die von ÖVP und FPÖ lange forcierte Präventiv- bzw. Sicherungshaft - sie zielte auf Asylwerber ab - über die Hintertür eingeführt. Im grün geführten Justizministerium weist man dies entschieden zurück, denn es werde niemand ohne Verurteilungen inhaftiert. Die Grünen hatten stets auf die Verfassungswidrigkeit einer Sicherungshaft verwiesen.

Neos-Vizeklubchef Nikolaus Scherak übte in der "Presse" am Montag dennoch heftige Kritik daran. Es sei "eigentlich schon zu skurril, um wahr zu sein", dass just die Grüne Justizministerin Alma Zadić die einst von Sebastian Kurz forcierte Sicherungshaft einführe, sagte er. Außerdem würde die Verschärfung für den Täter beim Anlassfall - dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 - nicht gelten, denn der sei nur einmal verurteilt gewesen.