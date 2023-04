NEOS gegen "Denkverbote" bei Sicherheitsstrategie

Die NEOS haben sich angesichts der von der Regierung angekündigten Ausarbeitung einer neuen Sicherheitsstrategie gegen "Denkverbote" ausgesprochen. "Wir wollen nicht, dass die Neutralität abgeschafft werden soll oder wir mit wehenden Fahnen der NATO beitreten sollen", meinte Generalsekretär und Verteidigungssprecher Douglas Hoyos zwar in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Dennoch sollten alle Möglichkeiten offen diskutiert werden.

"Fesseln und Denkverbote" seien in einer Diskussion um die Sicherheit jedenfalls fahrlässig, findet Hoyos. Man müsse ganz offen darüber reden, welche Rolle Österreich in dieser Frage künftig einnehmen soll. "Die Neutralität in dieser Form, wie sie uns hier vorgegaukelt wird, ist spätestens seit dem Beitritt zur Europäischen Union Geschichte", findet der NEOS-Verteidigungssprecher. Dies sei "unredliche Politik". Persönlich sprach sich Hoyos abermals für eine europäische Armee aus, die ein "starker Flügel" in der NATO sein könnte.