NEOS geben der Regierung Hausaufgaben für die Ferien mit

Die NEOS geben zu Beginn der ersten bundesweiten Herbstferien der Bundesregierung und den Ländern Hausaufgaben mit. Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre formuliert gegenüber der APA fünf zentrale Punkte, "die jetzt angegangen werden müssen". Die Ferienzeit sollen zur Vorbereitung genutzt werden, "denn das oberste Ziel muss sein, dass die Schulen offen bleiben", so Künsberg Sarre.

Als erstes solle mehr Platz in den Schulbussen geschaffen werden, denn die Hygiene- und Distanz-Regeln in den Schulen seien sinnlos, wenn Kinder unterschiedlichster Klassen in überfüllten Bussen zur Schule fahren. NEOS unterstützen die Petition "Sicher im Schulbus" der Elternverbände Österreichs, die sich dafür einsetzt, dass jedem Schulkind auch im Linienverkehr ein gesicherter Sitzplatz zusteht. Die nötige Intervallverdichtung wäre nach Ansicht der Pinken rasch umsetzbar, da viele Busunternehmen aufgrund der verringerten Reisetätigkeit freie Kapazitäten haben.