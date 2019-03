NEOS fordern von Regierung Maßnahmen gegen Wahlmanipulation

Die NEOS fordern die Regierung auf, Maßnahmen gegen Manipulation und Desinformation bei der EU-Wahl am 26. Mai zu setzen. Sie verwiesen auf einen Aktionsplan der Kommission, der zehn konkrete Maßnahmen vorsieht. "Die europäische Demokratie ist in Gefahr", warnte EU-Spitzenkandidatin Claudia Gamon unter Hinweis auf eine Desinformationskampagne vonseiten Russlands rund um das Brexit-Referendum.

“Wer will, dass Europa verteidigungsfähig und handlungsfähig wird, der muss auch den Zehn-Punkte-Plan der Kommission konsequent umsetzen. Ich fordere die Regierung auf, hier endlich tätig zu werden”, sagte Gamon am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Unter den Maßnahmen finden sich etwa die Etablierung eines Frühwarnsystems zur Abwehr von Desinformationskampagnen, der Aufbau von Teams aus Faktenprüfern sowie die Stärkung der Medienkompetenz der Bürger.