NEOS fordern Informationsfreiheit statt Amtsgeheimnis

Die NEOS bringen das Thema Informationsfreiheit wieder aufs Tapet. Im nächsten Verfassungsausschuss wollen sie einen Antrag auf Abschaffung des Amtsgeheimnisses auf die Tagesordnung setzen. Vizeklubchef Niki Scherak forderte Kanzler Sebastian Kurz auf, "seine Versprechungen wahr zu machen". Als Staatssekretär habe sich Kurz 2013 für einen "gläsernen Staat statt gläsernen Bürgern" stark gemacht.

Dabei sei es “vorgestrig”, dass alle amtlichen Informationen geheim sind – außer es ist ausdrücklich geregelt, dass sie veröffentlicht werden müssen. Mit dem Festhalten an der Amtsverschwiegenheit liege Österreich im “Global Right to Information”-Ranking am letzten Platz von 100 überprüften Staaten.