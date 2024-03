Neos fordern Ausbau von Erasmus+-Programm

Die Neos starten mit der Forderung nach einem Ausbau des europäische Austauschprogramms Erasmus+ für Lehrlinge und Schüler in den EU-Wahlkampf. "Bildung muss zur fünften Freiheit in Europa werden" zusätzlich zu den bestehenden vier Grundfreiheiten der EU, forderte der pinke Spitzenkandidat für die EU-Wahl Helmut Brandstätter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Es dürfe nicht von der Brieftasche der Eltern abhängen, ob jemand eine Ausbildung im Ausland macht.

Mit dem Studenten-Austauschprogramm Erasmus gebe es bereits tolle Möglichkeiten für grenzenlose Bildung, das Erasmus+-Programm sei aber "immer noch nicht im Alltag angekommen", kritisierte die Listenzweite der NEOS für die EU-Wahl, Anna Stürgkh. Nur halb so viele Lehrlinge und Studierende würden das Programm nutzen, das zeige, dass es noch nicht bekannt genug sei. Ziel der Neos ist es, dass bis 2030 gleich viele Lehrlinge wie Studierende die EU-Austauschprogramme nutzen. Wenn mehr Lehrlinge aus anderen Länder nach Österreich kämen, könne das auch in Bezug auf den Arbeitskräftemangel Vorteile bringen, so Stürgkh.

Die Neos fordern daher ein höheres Budget für Erasmus+, um das Programm bekannter zu machen. Zugleich müssten die Anerkennungen von Abschlüssen erleichtert werden. Denn beispielsweise jemand mit einem Lehrabschluss als Augenoptiker in Österreich könne damit nicht in einem anderen EU-Land arbeiten, kritisierte Brandstätter. Damit es nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Studenten, Schüler und Lehrlinge abhänge, brauche es zudem ein einfaches und europäischen Stipendiensystem.

Das am Vortag von der EU-Kommission angekündigte EU-Hochschuldiplom begrüßte Brandstätter als einen wichtigen Schritt am Weg zur Bildungsfreiheit. In diese Richtung brauche es weitere Maßnahmen. Daher solle die Bildung als zusätzliche Grundfreiheit der Europäischen Union festgeschrieben werden. Die bestehenden vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes sind der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital.