NEOS fordern Abschaffung verbliebener "Politikerprivilegien"

Die NEOS fordern die Abschaffung verbliebener "Politiker-Privilegien". Dazu zählen Vizeklubchef Nikolaus Scherak und der Wiener Klubobmann Christoph Wiederkehr insbesondere die Möglichkeit der Dienstfreistellung bei vollen Bezügen für Wiener Landesbeamte, aber auch Besserstellungen im Steuerrecht. Außerdem wünschen sich die NEOS die regelmäßige Kontrolle der Parlamentsklubs durch den Rechnungshof.

Kritik üben die NEOS außerdem an der weitverbreiteten Praxis der Parteien, von ihren Mandataren in Regierungen und Parlamenten “Parteisteuern” zu kassieren. Diese Mandatsabgaben gibt es sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. In Wien werden sie “als Serviceleistung” (SP-Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky) direkt an die Parteien abgeführt. Laut einer Anfragebeantwortung flossen 2017 an die FPÖ 333.856,51 Euro, an die SPÖ 137.997,90 Euro und an die ÖVP 54.007,32 Euro.