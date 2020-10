NEOS-Dringliche zu Ischgl im Nationalrat

Die NEOS wollen am Mittwoch das Corona-Management der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Tiroler Skiort Ischgl im Parlament diskutieren. Von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der laut dem pinken Gesundheitssprecher Gerald Loacker die "Letztverantwortung für das Ischgl-Chaos" trage, wollen die NEOS mittels "Dringlicher Anfrage" vor allem wissen, wie die Kommunikation im Vorfeld der Verhängung der Quarantäne für das Paznauntal und St. Anton a. A. gelaufen sei.

Anschober soll etwa darüber Auskunft geben, was er mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor der Pressekonferenz am 13. März, als über die Tiroler Orte die Quarantäne verhängt worden war, besprochen habe. Der Bericht der unabhängigen Expertenkommission konstatierte laut NEOS ja, dass die Ankündigung der Quarantäne durch Kurz "ohne dessen unmittelbare Zuständigkeit, überraschend und ohne Bedachtnahme auf die notwendige substanzielle Vorbereitung" erfolgte. Dadurch sei es zu einer unkontrollierten Abreise gekommen, die eine sinnvolle epidemiologische Kontrolle verhindert habe, zitierten die NEOS in ihrer Dringlichen aus dem Bericht. Von Anschober wollen die Pinken wissen, ob er diese Einschätzung teilt.