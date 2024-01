NEOS-Brandstätter sieht keinen Grund für Bauernproteste

Die FPÖ will am Freitag mit Bauern in Wien demonstrieren

Die FPÖ will am Freitag mit Bauern in Wien demonstrieren ©APA/THEMENBILD

Der Nationalratsabgeordnete und mögliche Spitzenkandidat der NEOS für die EU-Wahl, Helmut Brandstätter, sieht für Österreichs Bauern keinen Grund, wie ihre Berufskollegen in Deutschland auf die Straße zu gehen. "Sie machen einen sehr guten Job und werden in Österreich sehr gut behandelt", fand er am Freitag bei einer Pressekonferenz im Vorfeld einer von der FPÖ organisierten Bauern-Demonstration in Wien. Bei der Demo handle es sich lediglich um eine "FPÖ-Veranstaltung".

"Ich glaube nicht, dass dies jemanden groß beeindrucken wird", meinte Brandstätter bei einem Online-Pressetermin zur Vorstellung der Tiroler Kandidaten für die EU-Wahl. "Das, was die Bauern in Deutschland bewegt, bewegt die österreichischen Bauern nicht", sagte er mit Blick auf das abgeschaffte Dieselprivileg für Landwirte in Deutschland. Er wisse zwar, dass die Bauern "vor großen Herausforderungen stehen". Allerdings würden sie "hervorragende Produkte machen und müssen deshalb vor Handelsabkommen keine Angst haben müssen".

Die FPÖ hatte im Internet für Freitag zu einer Bauerndemonstration unter dem Motto "Zukunft unserer Landwirtschaft" am Wiener Ballhausplatz aufgerufen. Die Partei ging von 200 bis 300 Teilnehmern aus. Die ÖVP sah die Landwirte durch die Aktion von der FPÖ für ihre Parteizwecke "instrumentalisiert". In Deutschland hatten die bundesweiten Bauernprotesten mit tausenden Traktoren für eine Diskussion darüber gesorgt, inwiefern die Landwirte für Interessen weit rechts stehender Parteien instrumentalisiert werden. Die rechtspopulistische AfD hatte die Demos mehrfach unterstützt.